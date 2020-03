Video Stadi italiani criticati? C'è anche chi ci va a pesca

In molti criticano gli stadi italiani della serie A: vecchi, poco confortevoli, non propriamente a misura di tifosi e famiglie. E invece ce ne sono alcuni davvero all'avanguardia. Vedere per credere. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ad esempio, alcuni tifosi dagli spalti sono riusciti anche... a pescare. Proprio così: muniti di canna da pesca artigianale e sotto una pioggia battente che ha riempito i canali di scarico dell'acqua dell'impianto sportivo, hanno fatto abboccare un bel pescione (poi, garantiscono, prontamente ributtato in acqua).