Video Fedez tutto cuore per Chiara Ferragni e il piccolo Leone: il pomeriggio casalingo dei Ferragnez

Social

Laura Chiatti in topless, festa sexy: ha raggiunto il milione di follower su Instagram. Il video bollente

Laura Chiatti ha festeggiato come si deve il milione di follower raggiunti su Instagram. Nelle Stories del social, ecco le immagini dell'attrice umbra (è nata a Castiglione del Lago) che appare per l'occasione più sexy che mai, mostrandosi in topless, il seno solo in parte nascosto dal braccio. Per approfondire leggi anche: Laura Chiatti, video con dedica a Marco Bocci (video) Grazia e sensualità ...