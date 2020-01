la tragedia

Terremoto in Turchia, il bilancio è di 22 morti e 1.103 feriti

Il bilancio del terremoto in Turchia continua a salire di ora in ora, il numero dei morti è arrivato a 22. Secondo quanto comunicato le autorità della zona interessata dal sisma, al momento sono circa 1.103 feriti, di cui 34 si trovano ora in terapia intensiva ma non in condizioni critiche. Le squadre di soccorso hanno scavato per tutto il giorno tra le macerie dei palazzi crollati nella ...