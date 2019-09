Perugia, scossa Falcinelli: “Sono tornato per la A e restare”

“Quando sono andato via ho sempre pensato di tornare a Perugia. Ma farlo con tre anni di contratto con il Bologna e in prestito secco mi dà fastidio. Ho solo un’occasione per giocare in serie A con il Perugia ed è andare in serie A alla fine di quest’anno. E’ una sfida che cercherò di vincere”. Così Diego Falcinelli si è presentato nella sala stampa del Curi: idee chiare ed espresse con convinzione. Nessuna sboronata, ma la feroce voglia di vincere con la maglia della propria città. La missione più grande (e impervia) per un atleta.