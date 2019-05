Il Centro di Coordinamento premia Valerio Verre come Miglior Grifone

Selfie, applausi, pacche sulle spalle, abbracci: la premiazione del Miglior Grifone 2018/2019 - storica iniziativa del Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs - è stata un autentico bagno di amore biancorosso per Valerio Verre. La sala conferenze del museo del Perugia è stata letteralmente presa d'assalto dai tifosi che volevano tributare la loro riconoscenza per il trequartista biancorosso dopo l'annata che gli ha permesso di segnare 12 gol.

Verre è stato inevitabilmente al centro dell’attenzione di tifosi e addetti ai lavori relativamente al suo futuro. Persino durante la consegna del premio, un trofeo e un buono per un viaggio, la battuta è stata inevitabile: “Ora riposati, poi l’augurio è che torni a Perugia". Lui ovviamente non si è sbilanciato, ma ha spiegato chiaramente che gli piacerebbe rimanere anche se, inevitabilmente, la decisione dovrà passare per un accordo fra Perugia e Sampdoria, club proprietario del cartellino.

Alla fine della cerimonia chiusura con brindisi finale offerto da Fabbrica della Birra Perugia, sponsor dell'iniziativa del Coordinamento.