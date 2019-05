Gli scatti bollenti di Mauro Icardi e Wanda Nara. Tifosi furiosi, lei non fa una piega: "E' lavoro"

"È arte, lavoro, lo shooting fotografico ha ritratto il corpo di un bellissimo ragazzo. E sono felice di essere stata ritratta io con lui, in quanto sua moglie. Con un’altra modella al suo fianco avrei potuto avere un colpo... Non so se il fatto di aver realizzato quelle immagini in bianco e nero possa essere un problema, ma comunque non vivo di critiche: questo è il mio lavoro". Così Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi, sugli scatti hot assieme al marito, attaccante dell’Inter, che hanno rimesso la coppia di nuovo al centro delle polemiche. Di sicuro i tifosi dell'Inter non hanno preso bene la loro scelta. Durissimo il comunicato stilato da parte della Curva Nord dopo aver visto le foto pubblicate su Instagram: "Uno così non può far parte del futuro del club. Basta!"