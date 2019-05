Il Perugia a Foggia si gioca tanto. Nesta: "Servono i gol delle punte". Squadra in ritiro dal post partita

Il Perugia tra poche ore a Foggia si giocherà buona parte delle sue chance di centrare i play off della serie B. Serve un risultato positivo (con due vittorie i grifoni sarebbero aritmeticamente in post season e pure con una buona classifica).

"Ci aspetta una partita tosta, dobbiamo ritrovare il gol con le punte" ha analizzato alla vigilia Nesta che allo Zaccheria potrebbe rilanciare Kouan in mezzo al campo e far partire dalla panchina Verre (in questo caso Vido alle spalle di Han e Sadiq). Out Melchiorri.

Durante la conferenza il tecnico del Perugia ha annunciato che nel post partita di Foggia la squadra non tornerà in città ma si fermerà a Roma, al Mancini Park Hotel, per un ritiro finalizzato a preparare al meglio l'ultima partita con la Cremonese.