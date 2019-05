Il gol numero 600 di Messi. E Trevisani e Adani impazziscono in telecronaca

«Messi è il Papa del calcio». Questo il titolo di apertura del quotidiano spagnolo As, giornale tra l’altro molto vicino al Real Madrid, dopo la serata in cui il Barcellona si è imposto nella semifinale di andata di Champions League per 3-0 sul Liverpool al Camp Nou. Un successo firmato dal numero 10 argentino, autore di una doppietta dopo il gol di Suarez. La stampa spagnola è unanime: «Paso de Gigante» titola El Mundo Deportivo una foto di Messi che esulta abbracciato da Suarez. «Ha aperto Suarez e un Messi epico ha firmato una doppietta per il gol numero 600», scrive il quotidiano, mentre Marca, pur mettendo in primo piano il portiere del Porto Iker Casillas colpito da infarto, titola: «Messi ha distrutto un enorme Liverpool e il Barcellona è a un passo dalla finale». Per il quotidiano Sport e Delirio. «Il Barcellona mette un piede e mezzo in finale di Champions dopo il gol al Liverpool in un’atra partita immensa di Messi». Anche la stampa inglese esalta la Pulce. «Un genio puro», secondo Daily Express e il Mirror. «Un Magico Messi spezza i sogni del Liverpool», scrive The Times, mentre per il quotidiano francese L’Equipe, l’asso del Barcellona è stato «diabolico».