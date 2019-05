Il Perugia non segna, 0-0 con il Cittadella: ora è fuori dai play off. E i tifosi fischiano - IL VIDEO

Un’altra occasione persa. Il Perugia non riesce a tornare alla vittoria nel suo Curi e lo 0-0 con il Cittadella complica la corsa play off perché la Cremonese ha vinto, in rimonta, a Carpi. Perché ora il Perugia è decimo e con un punto di ritardo dall’ottavo posto che vale gli spareggi promozione.

Il Perugia, tornato al 4-3-1-2 con Melchiorri al fianco di Sadiq, soffre nel primo tempo il miglior giropalla del Cittadella e fatica a trovare i tempi e gli spazi giusti negli ultimi sedici metri. Le occasioni più interessanti sono due incursioni di Rosi (17’ e 18’), però in entrambe le occasioni Paleari si fa trovare pronto. Poi Sadiq vanifica una buona situazione facendosi pizzicare in fuorigioco (35’).

Nella ripresa il Perugia prende con decisione il comando del gioco ma è il Cittadella a sfiorare il gol con Moncini ma Gabriel compie mezzo miracolo (67’). Il Grifo inizia a collezionare occasioni: tiro a giro fuori di Sadiq (75’), la ghiottissima chance fallita da Vido che calcia alto una sorta di rigore in movimento (77’), le proteste per il fallo subito da Han in area (82’) e un tiro dal limite di Dragomir (88’). Troppo poco. E alla fine il Curi mugugna e la Nord, delusa, fa partire tra i fischi il coro “fuori le palle”.