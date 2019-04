Perugia con il Cittadella, come una finale. Nesta: "Serve coraggio". E convoca Monaco

Come una finale. Perché Perugia-Cittadella è una finale: chi vince stacca mezzo biglietto per i play off, chi perde probabilmente deve dire addio ai sogni di gloria. No, non è una partita come le altre questa sfida tra 4-3-1-2 in cui saranno decisivi i duelli individuali. Il Grifo, che non vince da un mese, è reduce da cinque partite in cui ha infilato tre sconfitte e due pareggi depauperando il lieve vantaggio accumulato precedentemente. Ma ora è il momento di guardare al presente, di giocare “con coraggio le partite, come sappiamo. Deve essere un piacere vivere giornate del genere, i giocatori devono essere leggeri, abbiamo disputato ottime partite e altre così così come tutti in serie B. Siamo nella posizione giusta, abbiamo due partite in casa e una fuori tutte molto difficili, dobbiamo soltanto giocarle sino alla fine e senza rimpianti” le parole di Alessandro Nesta alla vigilia.