Lite furiosa in tv tra Allegri e Adani - IL VIDEO

"Tu rivendichi uno spazio, ma non dici cose serie e sensate" è la frase - provocatoria e irrispettosa - pronunciata da Daniele Adani, opinionista Sky ed ex calciatore di Brescia, Fiorentina, Inter ed Empoli, che fa saltare i nervi a Max Allegri e accende la lite. Il tecnico della Juventus (ex Perugia negli anni di Galeone) ha appena scritto un libro di 280 pagine ("È molto semplice", il titolo) in cui l’idea forte è contro i teorici che complicano il pallone. Non a caso Allegri ha accusato in tv Adani di essere proprio questo, "un teorico", e così il suo "Stai zitto ora parlo io" diventa eccessivo e scopre un nervosismo che non appartiene al tecnico livornese sempre molto abile a farsi scivolare addosso le critiche. Così lascia trasparire un disagio di fondo, un'inquietudine mai vista confermata anche dal passaggio senza sosta in zona mista dove, ancora furibondo, ha detto alla propria addetta stampa: "Non parlo più con nessuno".