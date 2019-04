Tra Ajax e Juventus finisce 1-1: Neres risponde a Ronaldo - IL VIDEO

Grande calcio alla Cruijf Arena, l’Ajax gioca da applausi ma la Juventus risponde colpo su colpo e alla fine l’1-1 non dispiace in casa bianconera che sfrutta al meglio il ritorno di CR7 subito in gol.

Bel primo tempo con occasioni create da entrambe le formazioni. Ci prova subito Bernardeschi dal limite (2’), risponde con un fendente Ziyech (6’), ancora Bernardeschi con una girata di poca larga (37’). La difesa dei lancieri qualcosa concede e così la Juventus passa in vantaggio: cross liftato di Cancelo per Ronaldo che in tuffo di testa prende in controtempo Onana (45’, 1-0).