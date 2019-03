Sei gol dell'Italia. Spinazzola e gli altri ex grifoni incantano - IL VIDEO

Goleada doveva essere e goleada è stata. Troppo modesto il Liechtenstein, ma l’Italia a Parma ha fatto la partita che doveva: frizzante, sbarazzina e affamata. Lo 6-0 fotografa solo in parte una partita dominata dal primo all’ultimo istante e in cui, addirittura, il divario poteva essere addirittura più ampio. Prima volta a segno per Sensi, Verratti e Pavoletti, Kean si conferma e poi Quagliarella diventa il marcatore azzurro più anziano (36 anni e 54 giorni). Per lui anche una standing ovation.

Grande prestazione del folignate Leonardo Spinazzola (LEGGI QUI) che ha confezionato una marea di cross, bene anche gli altri ex grifoni Gianluca Mancini e Matteo Politano.