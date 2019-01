I piccoli del Grifo in campo con Ronaldo e figlio: gol e selfie

Un sogno che si avvera: andare a giocare a Torino, contro la Juventus, e farsi una foto con Cristiano Ronaldo. Lo possono raccontare i bambini del vivaio del Perugia che hanno disputato una serie di partite con i pari età del club bianconero e poi, alla fine, hanno incontrato il fenomeno portoghese.

CR7 infatti era sugli spalti, mimetizzato nella tribuna stampa del centro tecnico di Vinovo con la sua Georgina, per guardare la partita del figlio Cristiano Jr. E proprio il baby Ronaldo ha fatto il fenomeno segnando cinque gol al Perugia di cui uno, davvero molto bello su punizione (come nel video a corredo del pezzo).

"E' stata un'emozione unica - racconta il responsabile del vivaio biancorosso Jacopo Giugliarelli - qualcuno dei nostri bambini ci sperava di poterlo incontrare e in questo caso il sogno è diventato realtà. Meglio di qualsiasi aspettativa. Ronaldo è venuto in mezzo ai bambini, li ha salutati e si è reso disponibile per una foto di gruppo". Il progetto vivaio nasce dall'input del presidente Santopadre e del responsabile dell'area tecnica Goretti e riguarda i bambini dagli 8 ai 12 anni che si confrontano, di volta in volta, con i pari età dei più importanti club professionistici. Il Perugia si era già incontrato con il Parma, in questo weekend la Juventus e prossimamente il Bologna. Si tratta di un'esperienza ampia, che va da conoscere nuove città, realtà e strutture diverse per poi concludersi con la sfida calcistica. A Torino il gruppo biancorosso - 58 persone tra staff e ragazzini - ha soggiornato due notti e dopo la visita della città ha affrontato la Juventus (c'erano l'Under 8, 9, 10 e 11). "Ci confrontiamo con realtà professionistiche - spiega ancora Giugliarelli - cercando di arricchire il vissuto di ogni nostro bambino con la speranza che poi qualcuno di loro riesca a rimpolpare le formazioni giovanili dei più grandi sino all'esordio al Curi in prima squadra. Perché l'obiettivo finale è portare un perugino in prima squadra". Intanto hanno giocato contro Cristiano jr, "un clone del padre, con qualità già fuori dal comune..." conclude il responsabile del vivaio biancorosso.

Nicola Uras