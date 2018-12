Perugia a Cittadella. Ma Nesta punta il dito sui campi d'allenamento: "Troppo fango, così sono un problema"

Il Perugia domenica è atteso dal Cittadella (ore 15, arbitra Guccini di Albano Laziale): ultimo e definitivo esame di maturità per cercare di scalare la classifica in casa di una delle squadre più organizzate di tutta la B.

"Mi aspetto una sgasata finale - ha spiegato alla vigilia Alessandro Nesta - le prossime tre partite sono fondamentali. Noi cercheremo di vincerle tutte e di sicuro diranno cosa possiamo fare nel girone di ritorno".

Il tecnico del Grifo ha poi spostato l'attenzione sulla questione relativa al campo d'allenamento: "Non possiamo allenarci sul fango. Dobbiamo mettere a posto i campi - il riferimento è a quelli dell'antistadio - perché non sono buoni. Sono diventati un problema. E preferirei avere la possibilità di allenarmi meglio su campi in buone condizioni che un giocatore in più dal mercato" ha concluso Nesta.

Sul fronte formazione recuperato Melchiorri, anche se non è al top, di nuovo out Felicioli (distorsione alla caviglia). Parte per il Veneto anche Cremonesi anche se difficilmente sarà utilizzabile. Probabile conferma per la formazione che ha pareggiato con lo Spezia (con Melchiorri titolare al posto di Han).

di Nicola Uras