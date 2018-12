Il Perugia al Curi con la Spezia. Nesta: "Restiamo concentrati"

Dettare ancora legge al Curi per confermare la posizione dentro la zona play off e chissà, magari migliorarla. L’obiettivo del Perugia - atteso oggi alle 15 al Curi dallo Spezia - può sembrare banale ma di sicuro è più complicato di quanto possa sembrare. I grifoni arrivano da partite tirate, con qualche acciacco di troppo oltre a due giocatori assenti, e lo Spezia (al di là della statistica che lo dà in difficoltà lontano dal Picco) è una brutta bestia oltre che un avversario diretto per la zona che della classifica che conta.

