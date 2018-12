I 7 Cervelli al Natale Biancorosso, tante risate per il remake di Titanic con Nesta nel ruolo di Di Caprio

I 7 Cervelli hanno imperversato anche al Natale Biancorosso, la cena degli auguri per i tifosi (GUARDA LE FOTO) del Grifo organizzata dal Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs arrivata ormai alla sua ventinovesima edizione (GUARDA IL VIDEO). Tante risate per il tentativo di replicare - modalità tutta da ridere - il film Titanic con Nesta al posto di Di Caprio. Prima padre Mauro e poi il suo vice Lorenzo Rubinacci sono prontamente arrivati in soccorso del tecnico biancorosso, notoriamente molto schivo.