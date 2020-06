Trent'anni fa il Mondiale e le notti magiche: il gol di Giannini in Italia-Usa 1-0. E Vialli sbaglia un rigore

Trent'anni fa il Mondiale delle notti magiche di Italia '90. Il 14 giugno gli azzurri del ct Vicini strappano il pass per gli ottavi superando 1-0 gli Usa all'Olimpico di Roma. Una partita sofferta perché l'Italia che avrebbe dovuto fare un sol boccone degli americani va in vantaggio subito con un gran gol di Giannini, bella l'azione nata da una giocata di Donadoni e Vialli, non riesce a raddoppiare (Vialli colpisce un palo su rigore) e rischia nel finale del match. Ma vince e si qualifica per gli ottavi con un turno di anticipo.

