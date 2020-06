Trent'anni fa il Mondiale delle notti magiche: l'infortunio di Pumpido lancia Goycoechea, l'anti-Italia

Trent'anni fa, 13 giugno 1990, i Mondiali di calcio di Italia '90. Nel quinto giorno di partite, allo stadio San Paolo di Napoli, andò in scena un episodio che, visto l'evolversi del torneo, ha cambiato anche il corso del cammino dell'Italia. L'Argentina di Maradona incontra l'Urss in una partita già decisiva dopo il ko dell'esordio (clicca qui) e dopo appena 10' fu clamorosa l’immagine della gamba rotta di Pumpido, a causa della frattura di tibia e perone in uno scontro con il compagno Olarticoechea. Pumpido, autore dell'errore che spianò la strada al Cameruna l'8 giugno, deve uscire tra le urla disumane e viene operato. Al suo posto Sergio Goycoechea che da numero 12 si trasformerà in eroe, trascinando i compagni alla finale sino a diventare bestia nera dell’Italia, per i due rigori parati in semifinale a Donadoni e Serena. La partita vede vincere l'Argentina 2-0 con i gol di Troglio (ex Lazio, Verona e Ascoli) e Burruchaga eroe spesso dimenticato del Mondiale 1986 quando segnò il gol decisivo in finale.