Trent'anni fa il Mondiale delle notti magiche: il gol di Wim Kieft, ex Pisa e Torino. Video

Trent'anni fa, 12 giugno 1990, i Mondiali di calcio di Italia '90. Nel quarto giorno di partite, allo stadio La Favorita di Palermo, andò a segno una vecchia conoscenza del calcio italiano per quello che fu forse il gol del canto del cigno. La partita era Olanda-Egitto (1-1)e a inizio ripresa gli orange si portarono avanti grazie alla rete di Wim Kieft. Il centravanti olandese fu un grande attaccante degli anni Ottanta. Scarpa d'Oro nel 1982 (33 gol in 35 partite con l'Ajax), poi l'avventura italiana con Pisa (una retrocessione in B e una promozione in A) e il Torino (fu anche in testa alla classifica cannonieri per qualche settimana) andando via dopo quattro stagioni e 52 gol. Con il Psv Eindhoven vinse anche un Coppa dei Campioni, poi il gol con un furtivo colpo d'esterno destro a Italia '90.

