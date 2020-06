La torciata per i 115 anni del Perugia che ha stupito la città e tutti i tifosi: ora c'è anche il video

In città non si parla d'altro: la spettacolare sorpresa dei tifosi biancorossi che con 300 torce hanno reso il Curi un fuoco di passione per i 115 anni del Perugia. Dopo le foto - diventate virali sui social (la vista sulla città clicca qui) - adesso è il momento del video con alcune immagini girate anche da un drone in cui si vede lo stadio come un autentico anello di fuoco biancorosso. “Il video che ho visto stasera è qualcosa di incredibile. Solo un immenso grazie per aver avuto l’onore di vivere questo anniversario” ha scritto sui social il presidente dei grifoni Massimiliano Santopadre.

Visualizza questo post su Instagram #115anni d’amore infinito ❤️ Tanti auguri GRIFO Un post condiviso da A.C. Perugia Calcio 1905 (@acperugia_official) in data: 9 Giu 2020 alle ore 2:26 PDT