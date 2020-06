Trent'anni fa il Mondiale di Italia 90: il gol Oman Biyik passato alla storia nella partita inaugurale. Video

Trent'anni fa, 8 giugno 1990, la partita inaugurale tra i campioni in carica dell'Argentina e il Camerun aprì, allo stadio San Siro di Milano, il Mondiale di calcio di Italia '90. Un'estate magica, un'estate italiana come diceva l'inno cantato da Gianna Nannini (clicca qui) ed Edoardo Bennato. La partita, dopo la cerimonia di inaugurazione, vide la squadra di Maradona soccombere 1-0 a sorpresa. Decise il gol Omam Biyik, uno splendido volo aereo passato alla storia e diventato un autentico simbolo per tutto il popolo camerunense, con il contributo di una papera del portiere Pumpido. Quell'8 giugno si aprì un mese rimasto nel cuore di tutti gli italiani nonostante la beffa in semifinale proprio contro l'Argentina che sbarrò l'accesso alla finale all'Italia del ct Vicini.