Bandecchi provoca: "Porterò a giocare la Ternana a Perugia o Roma se arrivano bollette così onerose"

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, si lamenta per le onerose bollette idriche del Liberati e in particolare per un conguaglio, intorno ai 21mila euro, che a quanto pare rappresenta la classica “goccia che fa traboccare il vaso” rispetto alle tariffe pagate nell’ultimo triennio. Pertanto il presidente rossoverde chiede maggiore attenzione a Palazzo Spada e minaccia di portare la Ternana a giocare a Perugia se non a Roma già dalle prossime partite dei play off, peraltro a porte chiuse.

