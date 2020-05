Neymar, lo scherzo al figlio diventa virale: guardate cosa tira al posto delle palline. Il video

Ha fatto in fretta a diventare virale lo scherzo che l’asso del Paris Saint Germain, il brasiliano Neymar ha fatto al figlio. Il campione (ex del Barcellona) ha infatti postato un video (qui tratto da ItaPress 24) sul proprio profilo Instagram in cui tira delle palline al figlio che deve colpirle di testa e far centro in cestino. Dopo una serie di tentativi con delle palline da ping pong, alla fine Neymar al figlio tira un uovo che finisce tra i capelli di Neymar jr tra le risate di tutti.

