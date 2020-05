Cristiano Ronaldo incredibile: fa canestro con i piedi. A fine allenamento vince la sfida: il video

Incredibile Cristiano Ronaldo. Il portoghese si conferma un autentico fuoriclasse anche quando c'è da fare... canestro. Infatti alla fine di una sessione d'allenamento al centro della Continassa, il calciatore della Juventus davanti ai fotografi ha sfidato tutti: palla a terra da una distanza di svariati metri, poi con un abile colpo sotto a cucchiaio ha indirizzato la palla verso il canestro del basket facendo centro dopo la sponda sul tabellone. Quasi come un tiro da tre punti. E non poteva mancare poi la sua classica esultanza quando segna allo Stadium. CR7 non finisce mai di stupire.

