Capello e Bergomi, scintille sui ritiri e la ripresa della Serie A. L'ex terzino: "Sei demagogico"

Scintille fra Fabio Capello e Giuseppe Bergomi sull’opportunità o meno dei ritiri prolungati delle squadre di Serie A per concludere il campionato: “Sono d'accordo col ritiro se questo è l’unico modo per ripartire, il calcio ha bisogno finanziariamente di tornare attivo, altrimenti alcune delle società potrebbero avere gravi difficoltà economiche” dice Capello a Sky. “I giocatori della Serie A non possono stare 4 settimane in ritiro più tutto il campionato, è troppo. E non tiriamo in ballo il discorso che guadagnano tanto...” replica Bergomi che nei giorni scorsi aveva svelato di aver avuto il Coronavirus. “Non dimentichiamo che c’è gente che sta perdendo il lavoro o è in cassa integrazione" aggiunge l'ex tecnico di Milan, Juventus e Roma. “Così sei demagogico con questa frase ora ti prendi l'applauso” la risposta stizzita dell'ex difensore facendo incendiare anche Paolo Di Canio. E sui social la lite diventa un tormentone.

