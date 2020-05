Quel 5 maggio 2002 che frantumò il sogno scudetto dell'Inter e il sorpasso della Juve. Il video

Diciotto anni fa, il 5 maggio 2002, andò in scena una delle giornate di calcio più clamorose della storia del campionato italiano di Serie A. L'Inter all'Olimpico contro la Lazio doveva solo vincere per laurearsi campione d'Italia: la classifica vedeva i nerazzurri, prima dell'ultima giornata, a quota 69, Juventus 68 e Roma 67. Invece, nonostante fosse andata due volte in vantaggio, la squadra allenata da Cuper tracolla sotto i colpi di Poborsky, dell'ex Simeone e gli errori di Gresko: perde 4-2. La Juventus vince a Udine (2-0, Trezeguet e Del Piero), la Roma a Torino (0-1, Cassano): i bianconeri di Lippi vincono lo scudetto, per i nerazzurri sono lacrime. Quelle di Ronaldo e Materazzi faranno il giro del mondo.

