La diretta Instagram di Vieri: Cassano sceglie la top 11 dei migliori calciatori con cui ha giocato

Non si fermano le dirette Instagram di Bobo Vieri. Nell'ultima fatta con Antonio Cassano, suo grande amico oltre che compagno di Nazionale, i due ex calciatori hanno provato ad allestire la top 11 dei giocatori con cui hanno giocato. E se Vieri, che sceglie Lippi come tecnico che gli ha dato di più, non riesce a concludere la formazione perché in difficoltà a lasciare fuori tanti talenti. Cassano ha le idee più chiare. Il talento di Bari sceglie il 4-3-3 e inserisce in porta Buffon. In difesa, a sorpresa nessun italiano, Cafù, Sergio Ramos, Samuel e Roberto Carlos. A centrocampo Seedorf, Pirlo e Zidane, in attacco Totti alle spalle di Ronaldo (il fenomeno brasiliano) e Ibrahimovic.

Le dirette di Vieri: con Inzaghi, con Nesta, con Pirlo.