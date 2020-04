Mario Balotelli, dieci anni fa gettò per terra la maglia dell'Inter. Così divenne bad boy

Dieci anni fa Mario Balotelli passò da giovane di talento dal futuro assicurato, a cattivo ragazzo. Semifinale di andata di Champions League a Milano tra l'Inter e il Barcellona di Messi e Ibra. I nerazzurri stanno vincendo 3-1 e mancano pochi minuti alla fine, Balotelli sbaglia un paio di passaggi e lo stadio lo fischia così quando la partita termina lui si toglie la maglia nerazzurra e la getta per terra, al centro del campo con Stankovic che cerca di nasconderla capendo a cosa possa portare quel gesto scritieriato, poi esce in canottiera. Nel tunnel dello spogliatoio si scatena l'ira di Materazzi, Mourinho non cercherà giustificazioni e definirà l'episodio “una cosa molto brutta” punendo poi Balotelli con una tribuna e due panchine. Quell'Inter a fine stagione vinse il triplete (Coppa Italia, Scudetto e Champions League) ma quella sera di San Siro è forse stato il bivio della carriera dell'attaccante da lì in avanti sempre inviso ai tifosi.