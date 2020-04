Coronavirus, Cannavaro show su Instagram. Le dirette con Totti, Pirlo, Del Piero e tutti gli eroi di Berlino

Ormai è un appuntamento quotidiano tra solidarietà ma anche risate, aneddoti e battute. Fabio Cannavaro su Instagram è diventato il re delle dirette coinvolgendo i compagni di squadra con cui ha vinto con l'Italia il Mondiale 2006. Con i vari Andrea Pirlo (clicca qui), Alessandro Del Piero (clicca qui), Francesco Totti, Marco Materazzi (clicca qui), Simone Barone, Andrea Barzagli (clicca qui), Luca Toni e tutti gli altri. Insieme hanno lanciato l’iniziativa Be Champion against Covid 19, una raccolta fondi in favore della Croce Rossa italiana.

Archiviata la parentesi come commissario tecnico ad interim della Cina, il Pallone d’Oro 2006 ed ex Napoli, Parma, Inter e Juventus, è attualmente allenatore del Guangzhou Evergrande, squadra del campionato cinese con la quale ha di recente vinto il primo titolo nazionale. E ogni giorno fa un mini show con i suoi ex compagni di squadra, tutti da vedere per gli appassionati e malati di calcio.