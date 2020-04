Video Sky Coronavirus, la Fifa studia come finire i campionati oltre il 30 giugno

La Fifa, l'ente che governa il calcio mondiale, per completare i campionati attualmente sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus, sta studiando delle norme apposite per riuscire a giocare oltre il 30 giugno. Data in cui scadono i contratti dei giocatori. La Fifa, dopo una nuova riunione con i rappresentanti della Fifpro, e dell’ECA, ha messo sul tavolo una “lettura” estensiva della scadenza: vista la situazione di emergenza, l’idea è che quel 30 giugno si possa intendere come “fino a fine stagione”, e ora che la vera fine della stagione non ha una data gli accordi tra club e giocatori potrebbero essere prolungati di conseguenza. Se un club decidesse di non voler comunque utilizzare un giocatore oltre il 30 giugno, la Fifa propone che ci sia un accordo tra le parti, e che ciò non venga deciso unilateralmente. La Fifa intende fornire criteri generali per le sue 211 federazioni considerando che ognuna ha il proprio ordinamento.

