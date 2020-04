Coronavirus, il ministro Spadafora: "Un piano per far riprendere lo sport a maggio"

Un piano straordinario per far ripartire lo sport a maggio, sempre che l'Italia si sia messa alle spalle l'emergenza Coronavirus. È quello a cui sta lavorando il ministero dello Sport, come annunciato dal ministro Spadafora in una diretta Facebook. Così è stato creato un fondo di 50 milioni di euro destinato ai collaboratori delle strutture sportive di base, partendo da quelli con un reddito inferiore ai 10mila euri. "Per poter ripartire da maggio, bisogna che in quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie", ha evidenziato Spadafora. Oggi il ministro incontrerà in videoconferenza i presidenti delle cinque principali federazioni sportive e che dal Coni riceverà "i suggerimenti di tutto il mondo sportivo per capire come aiutarlo". Il calcio è pronto a riprendere per fine maggio: clicca qui.