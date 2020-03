Coronavirus, Ronaldo rinuncia a 10 milioni. Polemica in Portogallo: a spasso nonostante i divieti - video

Cristiano Ronaldo fa sempre notizia. Nel bene e nel male. Nelle ultime ore ha dato l'ok al capitano Giorgio Chiellini al taglio dello stipendio nel contratto in essere con la Juventus. Il portoghese dovrà rinunciare a oltre 10 milioni di euro sui 31 stagionali (l'accordo, clicca qui) e la notizia ha fatto il giro del pianeta. Così come ha scatenato polemiche in Portogallo la sua passeggiata a Funchal, con i figli e la compagna Georgina Rodriguez. Infatti nella sua terra d'origine, come in Italia, sono vietati tutti gli spostamenti non necessari causa Coronavirus. CR7 ha terminato il periodo di isolamento volontario (insegna ai figli a lavarsi le mani, clicca qui), dopo il suo arrivo a Madeira il 9 marzo scorso insieme alla famiglia, e al momento non ci sono certezze su quando potrà tornare a Torino per riprendere gli allenamenti. “Ho parlato con Chiellini - le sue parole a Esporte Interativo - e mi ha detto che torneremo il 15 o il 20 aprile, se va tutto bene”