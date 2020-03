Carlo Ancelotti protagonista di una divertente iniziativa. Come sta facendo il Perugia (clicca qui), anche l'Everton telefona ai propri tifosi e così il manager italiano, tornato ad allenare in Inghilterra, ha chiamato Mark, uno storico tifoso dei Toffees, un poliziotto già malato e ora costretto all'isolamento per il Coronavirus. Quella tra Carletto e Mark è stata una chiacchierata piacevole, senza alcun tipo di barriere, in cui il tecnico della squadra inglese ha mostrato la propria vicinanza al tifoso parlandogli al telefono per diversi minuti. Calcio come argomento principale ma anche altri aspetti della vita e il video è immediatamente diventato virale nei social.