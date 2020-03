Coronavirus, dieci calciatrici della Juventus in isolamento volontario domiciliare

Dieci calciatrici della Juventus Women sono in isolamento volontario domiciliare. Le ragazze, tutte reduci dal torneo disputato in Algarve, regione del Portogallo, con la Nazionale italiana, durante la trasferta avrebbero avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al Covid-19. Le calciatrici, come spiega il club piemontese con una nota ufficiale sul proprio sito internet - sono tutte asintomatiche. Per loro il club ha previsto di seguire il consueto protocollo di controllo. Le ragazze, fa sapere l'ufficio stampa bianconero, non sono mai entrate in contatto con la prima squadra maschile della Juventus (leggi qui il caso Rugani).