Video Sky Riunione Uefa per il futuro del calcio. Slitta Euro 2020, la serie A ripartirebbe il 3 maggio

Martedì 17 marzo è un giorno cruciale per il calcio. A livello mondiale. Guidata dal presidente Aleksander Ceferin, la Uefa ha convocato una video conferenza con le 55 federazioni nazionali, più l’Eca in rappresentanza dei club, l’European Leagues portavoce delle varie leghe e la FifPro per i calciatori. La Figc sarà collegata con il presidente Gabriele Gravina e il segretario generale Marco Brunelli. Il Coronavirus ha stravolto tutte gli eventi calcistici e occorre trovare delle soluzioni per portarli a termine, campionati in primis. Ecco che diventa strategico lo slittamento dell'Europeo (si sarebbe dovuto svolgere dal 12 giugno per un mese) per fare posto ai campionati e alle coppe ora sospese.

Lo scenario principale, per il quale spingono molto i club e le federazioni più importanti, prevede di non disputare Euro 2020 nella consueta finestra estiva tra giugno e luglio ma farlo slittare. Una prima opzione prevede di farlo giocare nell'estate 2021, una seconda invece dal 23 novembre al 23 dicembre di quest'anno. Spostato l'Europeo ci sarebbe lo spazio per far terminare i campionati, sempre che si riesca ad arginare il Coronavirus. Il termine ultimo per ripartire e riuscire a finire tutto entro il 30 giugno, quando decadono contratti e licenze, sarebbe il 3 maggio. La serie A - come gli altri maggiori campionati - sarebbe quindi costretta a giocare ogni tre giorni inserendo pure le partite di Champions League ed Europa League. La Coppa Italia invece si dovrebbe disputare in estate come preambolo del prossimo campionato. Così la Figc riuscirebbe ad assegnare lo scudetto ma anche a stabile chi andrà a disputare le prossime coppe europee, retrocessioni e promozioni dalla serie B.