Gol e highlights Lazio-Bologna 2-0, biancocelesti in testa al campionato . Inzaghi: "Primato meritato"

La Lazio non soffre di vertigini. E nelle discussioni varie tra calendari ingolfati, partite rinviate, match a porte aperte o porte chiuse, che stanno monopolizzando il pallone made in Italy in questa settimana di emergenza coronavirus, zitta zitta si porta - sorniona - in testa al campionato. Almeno per una settimana, visto che Juventus-Inter è slittata a metà maggio come gli altri quattro match di questo weekend originariamente in programma senza pubblico. Simone Inzaghi invece non ha di questi pensieri e si gode il ventunesimo risultato utile consecutivo della sua squadra contro un Bologna piegato nel primo tempo dall’uno-due firmato Luis Alberto e Correa.

PARTITE RINVIATE

«Siamo in testa alla classifica con merito per quello che abbiamo espresso, è un percorso iniziato negli anni» ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto sul Bologna che ha portato i biancocelesti in vetta al campionato, venti anni dopo l'ultima volta. E i tifosi fanno festa.