Un giocatore viene sostituito e una volta raggiunta la panchina viene preso di mira dal suo allenatore che prova a dargli uno schiaffo. Succede a Grosseto, durante Grosseto-Monterosi sfida di vertice del campionato di calcio di serie D (girone E). E tra i protagonisti c'è un allenatore umbro, il magionese Lamberto Magrini (58 anni).

Al 74' l'allenatore Magrini, del Grosseto, richiama in panchina Riccardo Cretella recuperato in extremis dopo una settimana in cui si era potuto allenare poco a causa di problemi fisici. Il giocatore non gradisce la sostituzione (al suo posto Ravanelli jr) e mentre si siede in panchina dice qualcosa al suo tecnico che, per tutta risposta, si scaglia contro di lui cercando di dargli uno schiaffo (sembra prenderlo solo di striscio dalle immagini). L'assistente di linea avvisa l'arbitro che sventola il cartellino rosso all'allenatore: espulso. Una partita molto sentita quella tra il club maremmano e quello viterbese: in palio c'era il primato, ora in mano alla squadra di Magrini. Che sull'episodio, nel post partita, ha dichiarato: "Cretella si è arrabbiato, abbiamo discusso e il collaboratore ha richiamato l’attenzione dell’arbitro. Non posso discutere con un mio calciatore? Non ho mai visto una squalifica per una cosa del genere".