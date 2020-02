Gol e highlights - Inter-Milan 4-2: derby incredibile, i nerazzurri rimontano e agganciano la Juve in vetta

Pazzo (ed emozionante) derby di Milano. Il Milan domina il primo tempo e lo chiude in vantaggio 0-2, l’Inter reagisce nella ripresa e rimonta per la felicità del San Siro vestito di nerazzurro. Finisce 3-2 e la squadra di Conte aggancia la Juventus in testa alla classifica. Mai come quest’anno la lotta scudetto è così appassionante (la Lazio insegue a -2). Spettacolo a San Siro dove il primo tempo è rossonero: il Milan domina, va avanti con Rebic bravo a sfruttare una difesa mal piazzata e un’uscita sbagliata di Padelli. Poi Ibrahimovic, con un balzo a 2.53 metri, firma il raddoppio con l’aiuto di Padelli. Dopo l’intervallo è un’altra Inter che nel giro di pochi minuti rimette le cose a posto con Brozovic e Vecino. Poi De Vrij completa il sorpasso con una zuccata imprendibile. Qui il Milan prova a rimettere le cose a posto, Ibrahimovic (ancora di testa) colpisce il palo e in pieno recupero, in ripartenza, Lukaku cala il poker. E la curva nord canta ai cugini “non vincete mai”.