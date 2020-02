Perugia con lo Spezia. Cosmi febbricitante, parla Bazzani: "Dobbiamo fare gara da protagonisti"

Con Serse Cosmi febbricitante (ma con lo Spezia sarà in panchina), la conferenza stampa ha visto protagonista il vice Fabio Bazzani. "Con lo Spezia dobbiamo pensare a una partita da protagonisti. Non dobbiamo giocare con presunzione ma con autostima e senza paura" ha spiegato l'allenatore bolognese alla vigilia. Sulla formazione non si è sbilanciato: "Tutto sarà collegato al terzetto difensivo e di conseguenza ai quinti di centrocampo". Sull'attacco: "Melchiorri è un bene che sia rimasto perché è forte. Ma davanti abbiamo quattro giocatori importanti".

JUVE STABIA-PERUGIA 1-2: IL VIDEO

Sul fronte formazione probabile del Perugia, esordio dal primo minuto per Greco a centrocampo mentre Falasco dovrebbe essere utilizzato come "quinto" a sinistra. In attacco con Iemmello è Melchiorri a sembrare in vantaggio su Falcinelli. I grifoni scenderanno in campo con il lutto al braccio (LEGGI QUI) per ricordare anche al Curi l'ex presidente Luciano Gaucci venuto a mancare l'1 febbraio a Santo Domingo.