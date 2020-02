Juve Stabia-Perugia 1-2: doppietta di Iemmello su rigore e secondo posto più vicino

Una vittoria sofferta (ma alla fine meritata) che rilancia definitivamente il Grifo in classifica. L'1-2 sul campo della Juve Stabia infatti permette al Perugia di salire al quinto posto, a -2 dal secondo posto che vale la promozione diretta. Il miglior modo per ricordare Luciano Gaucci, scomparso sabato a 81 anni. I grifoni hanno giocato con il lutto al braccio. La seconda vittoria consecutiva, era successo solo all'alba del campionato, è figlia del carattere, dello spirito di sacrificio e della doppietta, su rigore, di Iemmello. Il capocannoniere della serie B, dopo giorni movimenti tra allenamento saltato e trattativa per trasferirsi a Pescara, sale a quota 17 dopo una sfida in cui ha colpito anche un palo e sfiorato il gol in altre tre situazioni.

Il primo tempo è una battaglia, la Juve Stabia gioca a ritmi frenetici e Canotto è immarcabile (traversa dopo appena 2' direttamente da angolo). Il Perugia soffre in mezzo al campo con Konate che sbaglia tantissimo e si fa ammonire subito. I grifoni sfondano a destra, ma il vantaggio nasce dalla sinistra perché sul cross Angella viene affossato in area: rigore che Iemmello trasforma (0-1, 17'). Forte si divora un gol (24') ma ci pensa Canotto, sul filo del fuorigioco, a bucare Vicario (1-1, 27'). Lo stesso Canotto spreca un contropiede a tu per tu con il portiere dei grifoni (28'), mentre Vitiello colpisce il palo esterno (32').

Meglio la ripresa del Perugia con Carraro in campo. I biancorossi giocano di più la palla a terra, comandano il gioco e fioccano le occasioni. Provedel salva su Iemmello (51'), poi lo stesso attaccante trasforma il rigore assegnato per fallo su Rosi (1-2, 71'). La Juve Stabia si butta generosamente in avanti alla ricerca di mischie, il Perugia prova a chiudere la gara sugli spazi (entra pure Melchiorri) ma Mazzocchi prima e poi a ripetizione Iemmello (palo all'89') non sfruttano le occasioni.

