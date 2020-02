Il litigio di Gaucci con Matarrese passato alla storia IL VIDEO

Luciano Gaucci si è spento all'età di 81 anni. Dalla scoperta del giapponese Nakata alle liti con i potenti del calcio, storica quella con i Matarrese che alleghiamo in video, sono tanti gli aneddoti del vulcanico imprenditore romano che riuscì a portare il Perugia dalla C1 a disputare la Coppa Uefa.

In questo caso era il 6 novembre del 1999 e si era appena conclusa Perugia-Bari, quando Luciano Gaucci e il patron barese Vincenzo Matarrese, vennero quasi alle mani, ripresi da ogni telecamera del piazzale post-partita. Tutto nasce da un rigore non visto dall'arbitro (Innocenti rifila una gomitata in piena area a Olive, rompendogli lo zigomo), Gaucci sbrocca nello spogliatoio contro l'abitro Pellegrino di Barcellona di Pozzo di Gotto e Matarrese. La versione integrale del video su Youtube, tratta da Telemontecarlo.