Serie A, la clamorosa goleada dell'Atalanta contro il Torino: 7-0 e Ilicic show

L'Atalanta continua a sorprendere e vince in casa del Torino 7-0. Un risultato clamoroso, anche per la squadra di Gasperini, che già in altre occasioni - contro il Milan prima della sosta e contro il parma alla ripresa del campionato di serie A - ha vinto all'insegna della goleada. All'Olimpico di Torino la Dea decide di esagerare e va in gol tre volte con Ilicic, due con Muriel e una a testa con Gosens e Zapata.

Per i granata di Mazzarri non c'è appello, troppo forti i nerazzurri che impongono il proprio ritmo e dettano legge sin dai primi minuti. "Non ha funzionato niente. Prestazione indifendibile. Inutile - ha detto il tecnico a fine partita - commentare una partita del genere. Andiamo subito in ritiro, ho parlato con i ragazzi. Poi decideremo. C'è solo da chiedere scusa". Mazzarri, che ha ribadito l'intenzione di non dimettersi, si è confrontato a lungo con la dirigenza del Torino prima di lasciare lo stadio.