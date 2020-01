Napoli-Juventus: le parole di Sarri, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Non sarà una partita come le altre, lui stesso è il primo ad ammetterlo. L’obiettivo invece è lo stesso di sempre, inevitabile per chi punta a vincere lo scudetto. Maurizio Sarri incrocia il suo passato per la prima volta da quando è entrato a far parte della galassia Juventus. All’andata la polmonite che lo aveva colpito ad agosto gli permise di evitare la sfida contro il Napoli, che nell’arco di un girone ha cambiato allenatore, da Ancelotti a Gattuso, e da candidata al titolo si è ritrovata con una stagione, Champions League a parte, a cui dare un senso. Proprio la gara contro la rivale degli ultimi anni è una di quelle a cui all’ombra del Vesuvio tengono particolarmente, a maggior ragione in un’annata avara di soddisfazioni. I probabili fischi che arriveranno dalle tribune non sarebbero un problema, anzi. «Li considererei una manifestazione d’affetto», ha evidenziato il tecnico bianconero, che ha ribadito all’epoca come siano stati ingiusti anche quelli rivolti a Gonzalo Higuain, altro grande ex della partita.

Così in campo NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso. JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentacur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri. ARBITRO: Mariani di Aprilia.

