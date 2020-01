Balotelli, vaffa all'arbitro ed espulso: il suo Brescia-Cagliari dura appena sette minuti

Sette minuti per entrare in campo, prendere un cartellino giallo per un intervento falloso e poi uno rosso per "vaffa" all'arbitro (Giua di Olbia) e successive proteste. Tanto è durata la partita di Mario Balotelli espulso in Brescia-Cagliari all'81' (era subentrato al 74' al posto di Donnarumma).

L'incidente di Capodanno

L'ennesima Balotellata in una carriera ricca di colpi di classe ma anche tante, forse troppe, smargiassate. In campo e fuori. L'espulsione in Brescia-Cagliari è la dodicesima della sua carriera (sette cartellini diretti in undici stagioni). Così Balotelli, a rischio maxi squalifica, salterà la prossima sfida che vedrà il Brescia opposto al Milan.