Alla vigilia di Chievo-Perugia (sabato ore 18, stadio Bentegodi) che vedrà il suo debutto in campionato sulla panchina biancorossa dopo sedici anni, Serse Cosmi è categorico. "Se noi andiamo a giocare pensando che nostro campionato inizia con il Livorno facciamo un errore imperdonabile. E se annuso questo, i giocatori conosceranno presto chi sono". Il riferimento è all'emergenza con cui il Grifo disputerà questa sfida, privo degli squalificati Gyomber, Rosi e Iemmello, più gli infortunati Di Chiara, Fernandes a cui negli ultimi giorni si sono aggiunti Rodin e Melchiorri. Quasi recuperati, ma non ancora utilizzabili invece Angella e Kouan. Sono dunque nove i grifoni assenti, ma Cosmi non intende creare alibi: "Odio chi dice che non si ha nulla da perdere in queste situazioni. Il nostro campionato riparte dal Chievo. Abbiamo giocato a Eindhoven contro Kezman e Robben schierando dei primavera, possiamo farlo anche a Verona". Dove Cosmi non ha mai vinto: ne contro clivensi che con l'Hellas. Una trasferta che per il tecnico perugino potrebbe essere solo chilometrica "considerando i 600 venuti a Napoli in un giorno feriale".

Sul fronte formazione, sarà ancora 3-5-2. Occhio alla soluzione Carraro centrale difensivo con il baby Konate titolare in mezzo al campo. "Mi ha fatto un'ottima impressione a Napoli. Mi piace , mi dà fiducia già quando esce dallo spogliatoio. Deve imparare ancora delle cose, ma non tantissime. Non sarà un comprimario. Potrà essere anche protagonista nel proseguo della stagione".