Gol, espulsioni, rigori, papere e una traversa. Succede di tutto in Trapani-Perugia: 2-2

Partita folle al Provinciale di Trapani: il Perugia strappa 2-2 dopo una partita costantemente all'inseguimento. Ma la sensazione è di aver lasciato per strada altri punti preziosi per rendere più ambiziosa una classifica che vede ora i grifoni al quinto posto (-4 dal Pordenone secondo).

IL GOL FANTASMA DI COSENZA

L'inizio è di grande sofferenza perché i grifoni faticano sul sintetico. Tanti gli errori tecnici, mentre il Trapani gioca con agonismo, palle lunghe e passa in vantaggio con Luperini bravo (e fortunato) a trovare il pertugio giusto dopo un primo tentativo ribattuto (23', 1-0). Il Perugia muove la palla, ma il Trapani è sempre sul pezzo. A fine primo tempo Buonaiuto, a pochi metri dalla porta, si divora il gol del possibile pareggio (44'). Dopo un primo tempo sostanzialmente regalato, i grifoni entrano in campo con un altro spirito. Ma è il Trapani a colpire la traversa con Luperini (49'). Al 60' la prima svolta per il Perugia: lancio di Falcinelli per Iemmello steso da Stradberg: espulsione e rigore che Re Pietro trasforma (62', 1-1). Quando sembra cambiata l'inerzia della partita, la papera di Vicario: il portiere non trattiene il colpo di testa di Scognamillo e per Pettinari insaccare è un gioco da ragazzi (64', 2-1). Il Perugia, in superiorità numerica, va all'assalto e pesca un altro rigore (fallo di mano di Fornasier). Sul dischetto ci va Falcinelli che, dopo la ripetizione, segna il suo primo gol stagionale (85', 2-2). Nei convulsi minuti tra il fallo di rigore e la trasformazione, Gyomber si fa espellere (insulti al quarto uomo). L'espulsione frena il Perugia che non ha più la forza di andare all'assalto.