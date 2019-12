Per il Perugia vigilia di lavoro in vista della sfida di Trapani, a Santo Stefano. "Questo è il momento della continuità. Con la squadra di Castori servirà pazienza e tranquillità" analizza Massimo Oddo. Sul fronte delle scelte, out gli infortunati Angella, Kouan e Fernandes, più gli squalificati Rosi (una giornata e mille euro di multa) e Dragomir (ricorso respinto, niente sconto), il tecnico dei grifoni è intenzionato a confermare l'undici che ha superato l'Entella con Mazzocchi al posto del capitano. Da verificare Buonaiuto, acciaccato.

Con una video intervista, il presidente Massimiliano Santopadre ha voluto fare gli auguri di Natale a tutto il popolo del Grifo: "Sventoliamo la bandiera del Perugia".

Il programma delle festività prevede rifinitura nella mattinata di Natale, partenza per Trapani dal San Francesco di Assisi nel primo pomeriggio con il terzo volo charter della stagione dopo quelli con Crotone e Pordenone. Domenica 29 di nuovo in campo per chiudere al Curi il girone di andata contro il Venezia.