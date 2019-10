Grifo, mille partite in B: con il Pisa per riprendere la corsa. Oddo: "Il mio Perugia c'è"

Dopo due mesi da imbattuto, il Grifo si riaffaccia al campionato con l’esigenza di rialzarsi dopo il ko di Empoli. Una prova del tutto nuova dopo un grande inizio di campionato e l’avversario, la matricola Pisa capace di conquistare 9 punti e perdere solo una partita, è tra quelli più fastidiosi. Anche perché i nerazzurri sono un autentico tabù per i grifoni considerando i 4 blitz pisani al Curi e quel pareggio del giugno 2013 (con conseguente eliminazione dai play off) che rappresenta una delle delusioni più cocenti dell’era recente del Perugia.

“Quella partita è stata compromessa da due errori difensivi, di squadra e per la prima volta siamo stati troppo lunghi. Abbiamo avuto un po’ di timore dei loro attaccanti, lavorando sugli avversari invece che sulla palla. Così è venuto il primo gol, avevamo la linea difensiva in braccio al portiere. Non deve succedere più. Poi c’è stata la reazione e la squadra ha fatto una buonissima partita giocando alla pari se non meglio dell’Empoli, c’è mancato il cinismo per riaprire la partita. Il risultato è bugiardo e ha condizionato tutto l’ambiente, è venuto meno quell’equilibrio di cui parlo sempre” ha analizzato Oddo in conferenza stampa ripartendo dal match del Castellani. Che poi ha aggiunto: “Non sono preoccupato, ma sereno. Il mio Perugia c’è".

Con Angella sempre ai box, altro giro di valzer rispetto alla partita con l’Empoli: fuori Mazzocchi, Sgarbi, Dragomir, Balic e Falcinelli, dentro Rosi, Falasco, Falzerano, Carraro e Fernandes. Di fatto Oddo torna all’undici che ha vinto (e convinto) con il Frosinone con l’unica differenza di Kouan (il più in forma dei centrocampisti) al posto di Dragomir. C’è però un ballottaggio e riguarda una maglia sulla trequarti: Buonaiuto è in pole su Capone ma non è al top.

Il Pisa: mister D’Angelo deve fare a meno dello squalificato Benedetti e degli indisponibili Moscardelli e Asencio. Probabile virata sulla difesa a quattro mentre l'attacco del 4-3-1-2 sarà guidato dal capocannoniere cadetto Marconi (7 gol). Si gioca al Curi, arbitra Ayroldi jr, fischio d'inizio alle ore 21, diretta su Raisport e Dazn. Attesi circa mille supporter pisani.

di Nicola Uras