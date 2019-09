Perugia a Empoli, altre rotazioni. Oddo: "Dobbiamo essere consapevoli ma umili" - IL VIDEO

Altro ex, altro big match, altro esame per questo Perugia lanciatissimo che vuole confermarsi squadra da corsa. Davanti avrà un Empoli partito con l’idea di tornare immediatamente in A evitando i play off. Una missione per niente semplice per l’ex grifone Bucchi dopo aver fallito l’obiettivo la scorsa stagione a Benevento. Stasera alle 18 si affrontano due squadre in forma, con gli stessi punti e l’ambizione di provare a volare in testa al torneo (Ascoli e altri avversari permettendo). “Siamo consapevoli di essere una squadra forte, le motivazioni sono una conseguenza dell’importanza della partita. Andremo in campo convinti delle nostre possibilità ma umili, non so che tipo di partita sarà, dovremo adattarci a quello che succederà in campo” racconta alla vigilia Massimo Oddo.